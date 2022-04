Wegen Simakan: Schiri unterbricht Partie zwischen RB Leipzig und Hoffenheim

Leipzig. Spielunterbrechung im Duell um Platz vier zwischen RB Leipzig und der TSG Hoffenheim: Nach knapp 30 Minuten verordnete Schiedsrichter Bastian Dankert am Sonntagabend in der Red Bull Arena beiden Teams eine Trinkpause, trotz lediglich sechs Grad Celsius und bedecktem Himmel. Mit den äußeren Bedingungen hatte die kurze Pause den auch nichts zu tun. Der Grund war vielmehr religiöser Natur. Der Unparteiische ermöglichte so den muslimischen Kickern, allen voran Leipzigs Mohamed Simakan, das Fastenbrechen während des Ramadan.

