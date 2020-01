Wegen Stadionumbau: Bei RB Leipzig gibt's ab März keine Tagestickets für den Fanblock

Leipzig. Der Umbau der Red-Bull-Arena schreitet auch im neuen Jahr weiter voran. Vor RB Leipzigs erstem Rückrunden-Heimspiel gegen Union Berlin am 18. Januar soll der Wall vor Sektor B für einen neuen Durchgang durchbrochen werden. In dieser Woche sollten die Bagger hierfür anrollen. Die Arbeiten bringen auch für die Zuschauer Änderungen mit sich, die über eine geänderte Wegführung an Spieltagen hinausgehen.

Zugang ins Stadion wird erleichtert

Wie der Bundesligist am Mittwoch mitteilte, werden ab dem Heimspiel gegen Bayer Leverkusen am 1. März im Fanblock allerdings keine Tagestickets mehr verkauft. Der Grund: Wegen der fortschreitenden Bautätigkeit fehlen die für eine Vollauslastung notwendigen Flucht- und Rettungswege. Betroffen sind 1.200 Plätze. Die 4.000 Dauerkarteninhaber in Sektor B sind davon ausgenommen. Damit reduziert sich die Gesamtzuschauerzahl von 42.146 bis Saisonende auf knapp unter 41.000. Auf eine kleine "Ausnahme" dürfen Anhänger allerdings hoffen: Dauerkartenbesitzer können ihren Stammplatz in Sektor B bei Nichtnutzung über die vereinseigene Ticketbörse anbieten. Dort sind sie dann als Tageskarten buchbar.

Blick zurück: Der Bau des Leipziger Zentralstadions Das "Stadion der Hunderttausend" wurde vor 60 Jahren in Leipzig eingeweiht. © LVZ Archiv

Durch den Dammeinschnitt soll der Zugang ins Stadion deutlich erleichtert werden. Dafür muss der Südtunnel direkt unter dem Einschnittbereich – die Verbindung der Stadion-Tiefgarage mit dem Glockenturm – umfassend saniert werden. Diese Arbeiten haben bereits begonnen. Zusätzlich zum Wall-Durchbruch sind vier Fußgängerbrücken zu den Oberrängen geplant. Ebenso wird die Zahl der Sanitäranlagen und der Verpflegungsstände steigen. Und ein Herzensanliegen für viele Fans: Sektor B soll zu einem reinen Stehplatz-Block umgebaut werden, wodurch sich die dortige Kapazität von 5.000 auf 10.000 Zuschauer verdoppelt. In das frühere Zentralstadion passen dann bei Bundesligaspielen fast 48.000 Fans.

Große Maßnahmen sollen bis 2021 abgeschlossen sein

Im Inneren der RB-Spielstätte wurde bereits in der Sommerpause unter anderem eine neue Sicherheitszentrale fertiggestellt und die Flutlicht- sowie die Beschallungsanlage auf den neuesten Stand gebracht. Auch die Sanierungsarbeiten an der Treppe zwischen Festwiese und Glockenturm sind abgeschlossen.

Sanierung und Umbau des 2004 eröffneten Stadions haben bereits im August 2019 begonnen. Die großen Maßnahmen wie Durchbruch durch den Wall, Schaffung von Stehplätzen und der Bau neuer Kioske und Toiletten sollen zum Start der Spielzeit 2021/22 abgeschlossen sein. Allein für die erste Phase des Umbaus will RB 60 Millionen Euro investieren. Der Club informiert seine Fans über die Fortschritte regelmäßig online in seinem Bautagebuch. Eventuelle Einschränkungen beim Zugang zum Stadion an den jeweiligen Spieltagen will RBL kurzfristig bekannt