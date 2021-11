Nach Kritik an Trainer: 96 mahnt Klub-Ikone Schatzschneider ab

Für seine Kritik an der 96-Leistung beim NP-Talk am vergangenen Donnerstag mit Ex-Profi Martin Harnik hat Dieter Schatzschneider am Dienstagnachmittag eine Abmahnung erhalten. Sportchef Marcus Mann und Justiziar Reinhold Vogelsang baten den Ex-Profi zum Gespräch. „Ich habe die Abmahnung akzeptiert, aber auch auch gesagt, dass ich jetzt in Karlsruhe die Punkte sehen will.“