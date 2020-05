Wegen verbotenem Training: Zwölf Punkte Abzug für Österreichs Tabellenführer LASK

Die österreichische Bundesliga hat noch vor dem offiziellen Re-Start einen neuen Tabellenführer: Red Bull Salzburg hat die Spitzenposition vom Linzer ASK am grünen Tisch übernommen. Der LASK wurde am Donnerstag vom zuständigen Senat-1 mit einem Abzug von zwölf Meisterschaftspunkten bestraft, weil der Klub während der Corona-Pause bereits Trainings mit der kompletten Mannschaft absolvierte, als nur Kleingruppen-Trainings offiziell erlaubt waren. Der Liga waren zuvor Videos vom unerlaubten Mannschaftstraining übermittelt worden. Kurz darauf räumte das Team um Coach Valerien Ismael ein, vier Mannschaftstrainings innerhalb von drei Wochen abgehalten zu haben. Parallel zum Punkteabzug verhängte der Senat gegen LASK eine Geldstrafe in Höhe von 75.000 Euro.

Da es sich um einen Punktabzug handelt, der rückwirkend vor der Aufteilung in Meistergruppe (die besten sechs Mannschaften nach Hin- und Rückspiel) und Platzierungsgruppe (die schlechtesten sechs Mannschaften nach Hin- und Rückspiel) gilt, verliert LASK in der Meistergruppe nur sechs Punkte, rutscht aber trotzdem von der Spitze auf Platz zwei mit nun drei Zählern Abstand auf Dauermeister Red Bull Salzburg - bei noch zehn zu absolvierenden Partien. Die Liga wird nach der Corona-Pause am 3. Juni fortgesetzt. Der LASK kündigte in einer Mitteilung umgehend an, Einspruch gegen das Urteil einzulegen.

Die Landesverbands-Präsidenten innerhalb des höchsten Gremiums des Österreichischen Fußball-Bunds (ÖFB) sprachen sich bereits vor dem Urteil für heftige Konsequenzen aus. In den Salzburger Nachrichten forderten sie gar den Ausschluss des LASK aus dem Europacup. ÖFB-Präsident Leo Windtner rechnete im ORF mit einer "harten Strafe". Liga-Vorstand Christian Ebenbauer sagte dem SID: „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten massiv darum gekämpft, dass wieder Fußball gespielt werden kann. Dass man dann auch persönlich enttäuscht ist, wenn so ein Vorfall passiert, ist klar."