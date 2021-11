Wegen Vollauslastung und Impfungen: Kurvenverein Rasenballisten kehrt ins Stadion zurück

Während Letzteres für Fanclubs wie Zone, Lecrats oder Colectivo bedeutet, ab sofort im Stadion nicht mehr geschlossen als Gruppierung aufzutreten und die Hausherren auch nicht mehr aktiv zu supporten, kehren andere zurück. Zu ihnen gehören die Rasenballisten, die in einem längeren Statement auf Twitter ihre Beweggründe erläutern. „Da die 2G-Regelung zumindest temporär die einzige Variante ist, welche maximale Freiheit mit einem hohen Maß an Sicherheit in Einklang bringt, begrüßen wir die Entscheidung von RB Leipzig“, heißt es dort.

Die Rasenballisten hatten sich in den vergangenen Monaten wiederholt für die Corona-Schutz-Impfung stark gemacht. Die seit 2009 existierende Interessengemeinschaft wurde 2015 in einen eingetragenen Verein umgewandelt. Die Mitglieder organisierten in der Vergangenheit einmal pro Saison eine Kleidersammlung für Bedürftige. Zuletzt trat der Verein öffentlich in Erscheinung, als einige Rasenballisten zum Heimspiel gegen Fürth einen Kranz an der Gedenktafel für Werner Seelenbinder niederlegten und so an die Hinrichtung des Ringers am 24. Oktober 1944 im Zuchthaus Brandenburg-Görden erinnerten. Die Tafel befindet sich seit zwei Jahren an der Treppenanlage zum Werner-Seelenbinder-Turm.