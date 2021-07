Wegen weniger Zentimeter: Darum müssen Wolfsburgs Handballerinnen umziehen

"Beim Abstand zwischen Außenlinie und Hallenwand fehlen ein paar Zentimeter", so VfL-Coach Oliver Bült. Es droht der Umzug ins FBZ Westhagen. "Für uns wäre das die schlechteste aller Lösungen", so der Trainer. Und die Zeit drängt: In rund acht Wochen startet Wolfsburg am ersten Septemberwochenende gegen die SG 09 Kirchhof in die neue Saison.

Sie kennen ihre Staffel, sie kennen ihre Gegner - was die Handballerinnen des VfL Wolfsburg allerdings noch nicht kennen: Den Austragungsort ihrer Heimspiele in der 3. Liga. Denn: Der Deutsche Handballbund (DHB) hat für die Heim-Halle des VfL Wolfsburg in der Carl-Hahn-Schule (Tischlerstraße, früher BBS 1) keine Spielgenehmigung erteilt.

In der Vorsaison waren die Maße in der Carl-Hahn-Schule noch kein Problem. Nun ist es nicht so, dass die Halle in der Coronapause geschrumpft wäre. Es haben sich durch den VfL-Aufstieg nur die Zuständigkeiten geändert. Zuvor hatte der Handball-Verband Niedersachsen das Sagen, die 3. Liga gehört aber zur Zuständigkeit des DHB. Und der schreibt unter anderem einen halben Meter Freiraum neben der Außenlinie vor, um einer erhöhten Verletzungsgefahr vorzubeugen. Allerdings: "Früher hat es auch Ausnahmegenehmigungen gegeben", weiß Bült. Doch in diesem Fall bleibt der DHB hart.

Der VfL sucht deshalb nach einer Lösung. Abteilungsleiter Jens Wöhner und der Gesamtverein stehen im Austausch mit Stadt und Sportamt, fahnden nach einer neuen sportlichen Heimat. Die muss logischerweise den Vorgaben des DHB entsprechen, unter anderem eine Anzeigetafel haben, auf der auch Zwei-Minuten-Strafen angezeigt werden können. Den Wolfsburgerinnen wurde das FBZ Westhagen angeboten. Begeistert davon sind Trainer, Team und Verein nicht.

Man kann es verstehen. Die Halle im Wolfsburger Stadtteil gehört nicht gerade zu den Schmuckkästchen, die Zuschauer sind weit vom Feld entfernt. "Auch Parkplätze sind rar. Das gilt gerade für Auswärtsteams, die per Bus anreisen", so Bült.

Natürlich gibt es andere Spielorte. Beispielsweise die Halle der Neuen Schule oder auch am Fallersleber Windmühlenberg. "Aber da sind Vereine teilweise seit Jahrzehnten zu Hause, da will man natürlich niemanden rausschmeißen - und das wollen wir ja auch nicht", sagt Bült, der aber zu bedenken gibt: "Wir bieten in Wolfsburg den höchstklassigen Hallensport an, da sollte auch die Halle entsprechend sein."

Die VfL-Handballerinnen würden sogar weiter an der Tischlerstraße trainieren, nur für die Punktspiele den Ort wechseln (um Vereinen, die in anderen Hallen beheimatet sind, keine weitere Hallenzeit zu nehmen), wenn sie damit einem Komplett-Umzug nach Westhagen entgehen könnten. "Wobei es natürlich besser wäre, wenn man zumindest das Abschlusstraining am Spielort hätte, um auch einen Heimvorteil im Spiel zu haben. Denn die Heimstärke war zuletzt unser Pfund - und sie ist ein wichtiger Baustein im Kampf um den Klassenerhalt", sagt der VfL-Coach. Er weiß, für die Hallen-Problematik könne letztlich niemand etwas: "Der DHB hält sich an seine Regeln. Die Stadt kann nichts dafür. Wir können nichts dafür. Es ist eine verzwickte Situation."