Weggefährten schwärmen vom neuen 96-Trainer Zimmermann: „Er macht Spieler besser“

Er würde sich teilen, wenn er es könnte. Jan Zimmermann (41) steht im Wilhelm-Langrehr-Stadion von Havelse und denkt laut über das 0:0 gegen Hildesheim nach. Die vergebenen Torchancen schmecken ihm nicht. Anzeige Am 21. Juni geht´s bei 96 los Es ist der letzte Test des TSV gewesen vor dem Aufstiegsfinale zur 3. Liga am 12. und 19. Juni, wahrscheinlich gegen Schweinfurt. Am 21. Juni startet dann sein neuer Arbeitgeber Hannover 96 in die Saisonvorbereitung in die 2. Liga.

Jan Zimmermann: Eine Karriere in Bildern In der Jugend spielte Jan Zimmermann unter anderem für Bayer Leverkusen und zuletzt für die U19 des TSV Havelse. Seine erste Station im Herrenbereich war aber der SV Arminia Hannover, dem er sich 1998 als 19-Jähriger anschloss. ©

Der Spagat ist kein Problem Wie viel Havelse, wie viel 96 stecken aktuell wohl in einem Tag des Jan Zimmermann? „Tja, heute waren es drei Viertel Havelse, morgen ist es vielleicht andersherum“, sagt er und lacht, als mache ihm der Spagat nichts aus. Seit seiner Unterschrift am 10. Mai bei 96 fragen sich die Fans nun: Was kann Zimmermann? Wer in Havelse fragt, bekommt zwei Worte zur Antwort: ziemlich viel. Er war ein Spielmacher in seiner aktiven Karriere, ein Macher als Trainer. Mit Germania Egestorf/Langreder zimmerte sich der Trainer damals gemeinsam mit Spieler-Manager Jan Baßler zwei Aufstiege zusammen. Die Aufstiegschance in Havelse ermöglichte er weitestgehend allein, als Trainer und Manager. "Seine Arbeit in Havelse und Egestorf hat uns überzeugt" Seit vergangenem Sommer ist er Fußballlehrer. Nun brachte er Havelse nach oben, eine Mannschaft, die nicht die besten Spieler der Regionalliga haben mag, aber dafür die erfolgreichste Mannschaft. „Seine Arbeit in Havelse und Egestorf hat uns überzeugt“, sagte 96-Chef Martin Kind kurz nach der Vertragsunterschrift. Aber wie arbeitet Zimmermann inhaltlich? Zimmermann macht, er delegiert nicht. So versteht er seinen Job auch auf dem Trainingsplatz. Seine Spielsystematik sieht konstant aus statt wechselhaft.

Klare Aufgaben Trainer wie Daniel Thioune und jetzt Tim Walter beim Hamburger SV setzen auf Flexibilität. Der neue 96-Cheftrainer machte es seinen Spielern bisher leichter. Ob im 4-2-3-1- oder 4-1-4-1-System – es gab bei ihm stets klare Aufgaben, klare Ziele, die meist auf Balleroberung im Mittelfeld und schnelles Umschaltspiel aus sind. Machte der Gegner Fehler, gab er die Anweisung, den Gegner dafür „zu bestrafen“. "Auf seinen Fußball können sich die 96-Fans freuen" „Auf seinen Fußball können sich die 96-Fans freuen“, sagt einer, der es wissen sollte. Niklas Teichgräber (25) kam aus der 96-Akademie und scheiterte knapp bei den Profis. Zimmermann holte ihn nach Egestorf. „Er macht individuelle Arbeit mit den Spielern, er hat mich an den Herrenfußball herangeführt. Ich denke, er macht auch bei 96 die Spieler besser“, sagt Teichgräber. Trotz eines Kreuzbandrisses nahm Zimmermann ihn mit nach Havelse. „Ich verdanke ihm viel, ohne ihn würde ich die Leistung nicht so bringen können.“ Teichgräber ist Leistungsträger in Havelse. „Ich freue mich für ihn und mich freut es auch für 96, dass der Verein so einen Trainer bekommt.“

