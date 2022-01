Weghorst-Ersatz: Wolfsburg will Dänen-Stürmer Wind!

Wind, in der eigenen Jugend ausgebildet, erzielte in dieser Saison in 27 Pflichtspielen elf Treffer. Seit Ende 2020 ist er dänischer A-Nationalspieler und gehörte zum EM-Kader 2021. Sein Vater ist Ex-Profi und aktuell Team-Manager des FCK. Der VfL soll bereit sein, zwischen 11 und 13 Millionen Euro für den Dänen zu zahlen.

Wind könnte in Wolfsburg Weghorst ersetzt, der bereits am Donnerstagabend in England gewesen sein soll, um seinen Wechsel zum FC Burnley über die Bühne zu bringen. Nach Information des englischen transfermarkt.de-Ablegers führte der Torjäger des VfL Wolfsburg dort Vertragsgespräche. Weghorst nach England - entsprechende Transfergerüchte gibt es seit Monaten, der Niederländer hatte immer wieder betont, dass ihn die Premier League reizt. Problem: Er gilt als ungeimpft - und dass europäische Klubs in solchen Fällen bei Transfers vorsichtig sind, hatte ausgerechnet Weghorst-Berater Volker Struth in dieser Woche betont.

Premier-League-Schlusslicht Burnley schreckt das offenbar nicht ab, obwohl der Klub aus der Grafschaft Lancashire besonders von Pandemie-bedingten Spielausfällen betroffen war. Aktuell ist das Team von Trainer Sean Dyche Letzter der Premier League, hat vier Punkte Rückstand auf die Abstiegsplätze - aber auch bis zu vier Spiele weniger absolviert als die Konkurrenten.

Lange galt Newcastle United als mögliches Weghorst-Ziel, die "Magpies", wie sie genannt werden, haben jetzt aber für 30 Millionen Euro Stürmer Chris Wood aus Burnley geholt. Und dort könnte Weghorst die Sturmlücke nun schließen. Im Gespräch sind zwischen 15 und 20 Millionen Euro Ablöse für den Angreifer, dessen Vertrag in Wolfsburg noch bis 2023 läuft.