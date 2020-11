Weghorst sei Dank: VfL Wolfsburg schlägt Werder Bremen in Torspektakel mit 5:3

"Das war toller Fußball für einen Freitagabend und Werbung für den Fußball", sagte Marcel Schäfer, Sportdirektor des VfL Wolfsburg, schon in der Halbzeit des Spiels seiner Mannschaft gegen Werder Bremen bei DAZN. Und die Begeisterung dürfte im zweiten Durchgang nicht abgenommen haben. In einer spektakulären Partie gewann sein VfL am Ende verdient mit 5:3 gegen die Gäste aus Bremen. Die Niedersachsen bleiben damit weiter ungeschlagen in der Bundesliga. Anzeige

Wolfsburg und Werder spielten beide von Beginn an offensiven Fußball und suchten immer wieder den schnellen Weg vor das gegnerische Tor - was vor allem in der ersten Halbzeit zu einem wahren Torfestival führte. Die Gäste gingen in der 13. Minute durch Leonardo Bittencourt in Führung, bevor Neu-Nationalspieler Ridle Baku und John-Anthony Brooks das Spiel zwischenzeitlich für den VfL drehten. Der nach gut einer halben Stunde für Jean-Manuel Mbom eingewechselte Kevin Möhwald erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich, bevor Weghorst nur 90 Sekunden später einen Angriff zur 3:2-Pausenführung veredelte. Insgesamt gab es im ersten Durchgang nur fünf Torschüsse - alle landeten im Kasten der Torhüter.

Mit der torreichen Abendunterhaltung ging es im zweiten Durchgang weiter. Kurz nach Wiederanpfiff war es ein Eigentor von Brooks, das Werder erneut zum Ausgleich verhalf. Eine aus abseitsverdächtiger Position geschlagenen Hereingabe von Milot Rashica beförderte der Wolfsburger Innenverteidiger an den linken Innenpfosten. Von da ging der Ball hinter Koen Casteels ins Tor. Der Videobeweis schaltete sich ein - erkannte aber keine Abseitsstellung von Rashica.

Mit Tempo auf beiden Seiten ging es weiter, wobei Wolfsburg die spielbestimmende Mannschaft war. Werder blieb aber durch Konter gefährlich - weshalb es auf beiden Seiten gute Chancen gab. Rashica etwa vergab gute Möglichkeiten (59., 62.). Und auch der VfL war nicht zwingend genug vor dem Bremer Kasten. Bis Weghorst in der 75. Minute einen herausragenden Angriff des VfL mit dem 4:3 vollendete. Xaver Schlager schickte auf der linken Seite Jérôme Roussillon, der eine butterweiche Flanke auf den Niederländer schlug. Weghorst köpfte völlig freistehend zum Siegtreffer ein.