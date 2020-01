Wegweisende Spiele in der Volleyball-Oberliga: Gifhorn und Gamsen müssen punkten

Die Hoffnung ist da. Ein Sieg würde mindestens den Relegationsplatz wieder in Reichweite bringen. Was Mut macht: Bei Gamsens 1:3 im Hinspiel war deutlich mehr drin, der Neuling war bei seinem Liga-Debüt noch zu unerfahren gewesen. Außerdem hat Spielertrainer Marc Andresen nun keine Ausfälle zu beklagen.

Weil die Keller-Konkurrenz in den vergangenen Wochen fleißig punktete, stehen die beiden heimischen Teams nun unter Zugzwang. Gifhorn (fünf Punkte) und Gamsen (sieben) sind schon etwas abgeschlagen hinter Northeim (12) auf dem Relegationsplatz und dem Wolfenbütteler VC (13), der auf dem ersten Nicht-Abstiegsplatz weilt.

Schlusslicht Gifhorn muss am Samstag (15 Uhr) bei seinen Heimspielen in der Flutmulde gegen Spitzenreiter SG STV/MTV Salzgitter und Giesen Grizzlys III unbedingt punkten. Gleiches gilt tags darauf (13 Uhr) für die Gamsener, die zum Keller-Kracher beim Drittletzten Kolping Northeim gastieren.

Noch schwerer wird’s für die Gifhorner, die seit zehn Jahren immer mindestens in der Oberliga gespielt haben – und nun mit dem Rücken zur Wand stehen. „Wir kennen die Situation. Mit jedem Spiel, das wir nicht gewinnen, wird die ohnehin schon kleine Chance auf den Klassenerhalt noch kleiner“, sagt Gifhorns Trainer Werner Metz.

Heißt so viel wie: Gehen die Schwarz-Gelben wie in den jüngsten sechs Spielen wieder leer aus, war’s das wohl schon mit dem Klassenerhalt für das Oberliga-Urgestein. Dass ausgerechnet jetzt auch noch mit dem verlustpunktfreien Spitzenreiter Salzgitter und der Drittvertretung von Bundesligist Giesen, die Vierter ist, zwei schwere Brocken in die Flutmulde kommen, macht die Sache nicht leichter.

Metz nimmt aber Druck vom Kessel: „Besonders im Spiel gegen Salzgitter haben wir nichts zu verlieren. Die Jungs sollen frei aufspielen und Spielfreude zeigen.“ Immerhin kann Metz erstmals seit dem ersten Spieltag wieder personell aus dem Vollen schöpfen.