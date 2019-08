Gegen Wehen von Beginn an: 96-Sturmhoffnung Teuchert muss "die Mischung hinbekommen"

Schon morgen spielen sie wieder – und sollten besser mal gewinnen. „Nicht lamentieren, sondern Ärmel hochkrempeln“, rät der 96-Trainer nach dem Fehlstart und vor der Partie „beim starken Aufsteiger“. Mirko Slomka setzt in Wiesbaden auch auf eine wichtige personelle Veränderung – die Startelf-Premiere von Cedric Teuchert.

Der U21-Nationalspieler, von Schalke ausgeliehen, soll mehr Zug in den 96-Angriff bringen. Das Potenzial hat er, konnte es aber in Hannover noch nicht zeigen. Bei der Generalprobe gegen Groningen verletzte er sich am Oberschenkelmuskel, in Karlsruhe reichte es am vergangenen Montag nur für eine halbe Stunde.