Wehlend: Der Abstieg würde Dynamo Dresden nicht umhauen

„Wenn du diesen Job annimmst, musst du ihn mit 100 Prozent machen“

In einem Pressegespräch am Donnerstagmittag erklärte Wehlend: „Ich bin wieder da, aber noch nicht bei 100 Prozent.“ Ein paar Prozentpünktchen fehlten ihm zwar noch, doch seine Genesung sei schneller als ursprünglich erwartet verlaufen. Dank der Ärzte habe er schon wieder „95 Prozent der optimalen Herzleistung“ erreicht. Wenn nicht noch Covid-19 dazwischengegrätscht hätte, hätte er schon zu Ostern die Reha verlassen können, so Wehlend: „Ich habe das Katz-und-Maus-Spiel in der Klinik gegen Corona verloren.“ Jetzt aber könne er wieder loslegen: „Mir geht es sehr gut, alles ist in Ordnung.“ Guten Gewissens könne er jetzt wieder arbeiten und seine Vertreter in diversen Bereichen von der zuletzt übernommenen Verantwortung entlasten: „Es war mir wichtig, in der Phase, in der Dynamo jetzt ist, wieder an Bord zu kommen.“