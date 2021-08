"Wehmut" nach geplatztem Traum: "Hänger" kostet Gesa Krause Olympiamedaille

Gesa Krause hat den Traum von einer olympischen Medaille – und den hat sie vor Tokio laut ausgesprochen. Eine Garantie, dass man sein Ziel erreicht, ist das aber nicht. Und so stand sie jetzt in den Katakomben des Olympiastadions. Hinter ihr die Bildschirme, auf denen ihr fünfter Platz in der Ergebnisliste über die 3000 Meter Hindernis zu lesen war. Was da nicht stand: Dass sie mit einem beherzten Sprint von Rang neun noch vorgelaufen war. Doch einen Tag nach ihrem 29. Geburtstag reichte es nicht für das erhoffte Medaillengeschenk. Peruth Chemutai aus Uganda holte sich in 9:01,45 Minuten den Olympiasieg vor Courtney Frerichs aus den USA. Bronze sicherte sich Hyvin Kiyeng aus Kenia.

Als die US-Amerikanerin die Flucht im Rennen ergriff, konnte sie nicht mithalten. "Zwei Runden vor Schluss hatte ich den Moment, wo es mir schwerfiel. Da hatte ich einen Hänger", gab Krause zu. Ihr war klar, dass ihre Stärke auf der letzten Runde, das Beschleunigen nach dem Wassergraben, nicht für eine Medaille reichen würde. "Ich bin sehr glücklich über meine letzte Runde, weil es ist immer schöner, wenn man am Ende Plätze gut gemacht, als wenn man am Ende eingeholt wird. Ich bin da über mich hinausgewachsen, habe Plätze, aber eben nicht das Rennen gewonnen", resümierte Krause und räumte doch ein "bisschen Wehmut" ein. "Ich habe definitiv ein couragiertes Rennen gemacht, natürlich ist auch ein weinendes Auge dabei", sagte die WM-Dritte weiter. Sie war hin- und hergerissen. In London war sie Achte, in Rio Sechste und jetzt Fünfte in Tokio – "das ist nicht schlecht, hat aber nicht gereicht".

Krause litt sehr unter Verschiebung der Olympischen Spiele

Und der bleibt. "Ich will zeigen, was in mir steckt", kündigte sie noch in Tokio an. Das Finale der Diamond League in Zürich, das Istaf in Berlin und ein kleiner Wettkampf in Trier stehen bis zum Urlaub Ende September an. Im nächsten Jahr stehen die WM in Eugene in den USA an und die EM in München. "Und da will ich meinen Titel verteidigen." Und Olympia? "Ich mache definitiv bis Paris weiter", sagte sie noch im Weggehen. Der Wunsch nach einer Olympiamedaille bleibt. Für Gesa Krause ist der Weg dahin schon ein Ziel. "Und der Weg ist das, was einen glücklich macht."