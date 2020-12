Weidenfeller und Hamann zählen BVB-Spieler an: "Gespaltene und führungslose Mannschaft"

Bei Borussia Dortmund herrscht nach der 1:5-Klatsche gegen den VfB Stuttgart Kater-Stimmung . Bereits direkt nach dem Spiel stellten etwa Mats Hummels und Marco Reus die individuellen Fehler heraus , die zu der derben Niederlage geführt hatten. Am Sonntag bei Sky90 zählten Experten die Spieler dann an. Dabei ging es vor allem darum, dass sich niemand auf dem Platz für den anderen zerreißen würde .

" Warum engagieren sich die einzelnen Spieler nicht so? ", fragte etwa Ex-BVB-Spieler Roman Weidenfeller am Sonntagmittag, während Dietmar Hamann konkrete Beispiele nannte. Etwa sei Jude Bellingham nach einem Fehlpass nur hinter dem Gegenspieler hergejoggt, anstatt alles dafür zu geben, den Fehler wieder gutzumachen. Weidenfeller kritisierte zudem, dass niemand auf dem Feld seine Mitspieler mal wachrüttelte. "Es waren kaum Wortwechsel auf dem Platz zu sehen. Es muss doch jemand sagen: Männer, es muss weitergehen ." Die Einstellung der Spieler sei das Problem.

Hamann wurde noch deutlicher. "Das ist eine gespaltene Mannschaft, eine führungslose Mannschaft. Solche Leistungen können nur passieren, wenn es in der Mannschaft nicht stimmt", sagte er über Jadon Sancho, Hummels, Reus und Co. "Die individuelle Klasse bringt dir nichts, wenn du nicht als Mannschaft auftrittst", so der ehemalige Nationalspieler weiter. Und da müsse man auch dem Trainer Lucien Favre einen Vorwurf machen. "Er ist dafür verantwortlich, dass alle als Mannschaft auftreten. Anspruch und Wirklichkeit sind weit voneinander entfernt", sagte Hamann.