Merry Christmas! So feiern die Sportstars Weihnachten 2019

Weihnachten - für viele Menschen die schönste Zeit des Jahres. Auch die Sportstars verbringen an diesen Tagen gerne Zeit mit ihren Liebsten. Einige fliegen aber auch über die Feiertage in den Urlaub und genießen die Sonne oder den Schnee.

Ein ruhiges Fest im Kreise der Familie wird es in diesem Jahr aber längst nicht für alle Sportstars geben. Bis zwei Tage vor Heiligabend absolvierte die Fußball-Bundesliga einen kompletten Spieltag, auch die Wintersportler waren im Einsatz und kamen erst kurz vor der Bescherung nach Hause. Bei NBA-Profi Maximilian Kleber findet die Bescherung mit seiner Familie an Weihnachten via Facetime statt. Weil Kleber angesichts des engen Spielplans in den USA nicht nach Deutschland fliegen kann, wird er mit seinen Eltern und Verwandten mit Hilfe des Video-Chat-Dienstes das Auspacken der Geschenke verfolgen. "Ich kann sie vor oder nach dem Essen anrufen, und wir können uns gegenseitig dabei zugucken, wie wir unsere Geschenke auspacken", sagte der Basketballer von den Dallas Mavericks.