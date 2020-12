Weihnachten ist gerettet: RB Leipzigs Profis dürfen Heimreise antreten

Leipzig. Für die Profis von RB Leipzig ist Weihnachten gerettet. Denn der Verein erlaubt den Spielern über die Feiertage die Heimreise ins Ausland. Möglich macht das eine Sondervereinbarung mit dem Gesundheitsamt. Demnach müssen die Fußballer spätestens am 28. Dezember wieder in der Messestadt sein und sich unmittelbar testen lassen. Nach der Rückreise gebe es klare Vorgaben, die einzuhalten seien, vermeldete Trainer Julian Nagelsmann am Freitag bei der Pressekonferenz vor dem letzten Bundesliga-Heimspiel 2020 gegen den 1. FC Köln (Samstag, 15.30 Uhr/Sky). Anzeige

„Die Spieler werden am 28. Dezember den ersten PCR-Test machen. Sie dürfen auch nur dann in der Gruppe trainieren, wenn die Tests negativ sind. Das ist klar“, so der Bullen-Coach. Innerhalb von 48 Stunden muss ein zweiter negativer Test vorliegen, damit ein Mannschaftstraining wieder erlaubt werden kann. Solange wird individuell gearbeitet.

Spieler, die aus dem Ausland zurückkehren, müssen zunächst gemeinschaftlich in Quarantäne auf dem Gelände am Cottaweg gehen, wie es zu Beginn der Pandemie im Frühjahr schon einmal der Fall war. „Nach fünf Tagen, bis der nächste Test wieder negativ ist, müssen sie am Gelände bleiben. Ist der zweite Test auch negativ, dürfen sie wieder normal in ihre jeweiligen Wohnungen zurück“, erklärte Nagelsmann.