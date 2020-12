Von Weihnachten bis Silvester im TV: Das sind die Sport-Highlights zwischen den Jahren

Die Bundesliga legt über Weihnachten und Silvester eine wohlverdiente Ruhepause ein. Zum Leidwesen der Fans? Nicht ganz: Denn ganz auf Fußball muss der TV-Zuschauer auch in dieser Zeit nicht verzichten. Wie gewohnt duellieren sich die Teams der englischen Premier League am geschichtsträchtigen Boxing Day. Großes Highlight am 26. Dezember: Das London-Derby zwischen dem FC Arsenal und dem FC Chelsea. Anzeige

Auch in einer weiteren der fünf Topligen Europas wird zwischen den Feiertagen Fußball gespielt. In Spanien lassen Real Madrid, der FC Barcelona und Co. 2020 zwischen dem 29. und 31. Dezember auf dem Rasen ausklingen. Aufgrund des engen Terminkalenders wurde in La Liga der 16. Spieltag zum Jahresende angesetzt.

Für Abwechslung sorgen abseits des Fußballs unter anderem die Partien der Handball-Bundesliga, der Weg bis ins Viertelfinale der Darts-WM sowie Auftakt- und Neujahrsspringen der Vierschanzentournee. Alle wichtigen TV-Events aus der Welt des Sports vom 26. Dezember bis zum 1. Januar findet ihr hier im Überblick:

26. Dezember 13:30 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: Leicester City - Manchester United auf Sky Sport 1 HD

16 Uhr: Handball-Bundesliga, 16. Spieltag: Samstags-Konferenz auf Sky Sport 2 HD oder in der Einzeloption

16 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: Aston Villa - Crystal Palace und FC Fulham - FC Southampton auf Sky Sport 1 HD

18.15 Uhr: Handball-Bundesliga, 16. Spieltag: SC Magdeburg - TSV Hannover-Burgdorf auf Sky Sport 2 HD

18.30 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: FC Arsenal - FC Chelsea auf Sky Sport 1 HD

20:30 Uhr: Basketball-Bundesliga, 9. Spieltag: ratiopharm Ulm – EWE Baskets Oldenburg auf Sport 1

21 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: u.a. Manchester City - Newcastle United auf Sky Sport 1 HD 27. Dezember 13 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: Leeds United - FC Burnley auf Sky Sport 1 HD

13 Uhr: Darts WM, 3. Runde Session 1 auf DAZN und Sport 1

14.40 Uhr: Handball-Bundesliga, 16. Spieltag: DhfK Leipzig - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 2 HD

15.15 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: West Ham United - Brighton & Hove Albion auf Sky Sport 1 HD

17 Uhr: Handball-Bundesliga, 16. Spieltag: Sonntags-Konferenz auf Sky Sport 2 HD oder in der Einzeloption

17.30 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: FC Liverpool – West Bromwich Albion auf Sky Sport 1 HD

19 Uhr: Darts WM, 3. Runde Session 2 auf DAZN und Sport 1

20.15 Uhr: Premier League, 15. Spieltag: Wolverhampton Wanderers - Tottenham Hotspur auf Sky Sport 1 HD

28. Dezember 13 Uhr: Darts WM, 3. Runde Session 1 auf DAZN und Sport 1

16 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: Crystal Palace auf Sky Sport 1 HD

18.30 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: FC Chelsea - Aston Villa auf Sky Sport 1 HD

19 Uhr: Darts WM, 3. Runde Session 2 auf DAZN und Sport 1

21 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: FC Everton - Manchester City auf Sky Sport 1 HD 29. Dezember 13 Uhr: Darts WM, 3. Runde Session 1 auf DAZN und Sport 1

16.30 Uhr: Vierschanzentournee, Auftaktspringen in Oberstdorf in der ARD und auf Eurosport 1

17 Uhr: La Liga, 16. Spieltag: FC Sevilla - FC Villareal auf DAZN

19 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: Konferenz, u.a. mit Brighton & Hove Albion - FC Arsenal auf Sky Sport 1 HD

19 Uhr: Darts WM, 3./4. Runde Session 2 auf DAZN und Sport 1

19.15 Uhr: La Liga, 16. Spieltag: FC Barcelona - SD Eibar auf DAZN

21 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: Manchester United - Wolverhampton Wanderers auf Sky Sport 1 HD

21.30 Uhr: La Liga, 16. Spieltag: FC Cadiz - Real Valladolid und UD Levante - Betis Sevilla auf DAZN

30. Dezember 13 Uhr: Darts WM, 4. Runde Session 1 auf DAZN und Sport 1

17 Uhr: La Liga, 16. Spieltag: FC Granada - FC Valencia auf DAZN

19 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: Tottenham Hotspur - FC Fulham auf Sky Sport 1 HD

19 Uhr: Darts WM, 4. Runde Session 2 auf DAZN und Sport 1

19.15 Uhr: La Liga, 16. Spieltag: Atletico Madrid - FC Getafe und Celta Vigo - SD Huesca auf DAZN

21 Uhr: Premier League, 16. Spieltag: Newcastle United - FC Liverpool auf Sky Sport 1 HD

21.30 Uhr: La Liga, 16. Spieltag, FC Elche - Real Madrid auf DAZN 31. Dezember 14 Uhr: La Liga, 16. Spieltag, Athletic Bilbao - Real Sociedad auf DAZN

16.15 Uhr: La Liga, 16. Spieltag, CA Osasuna - Deportivo Alaves auf DAZN 01. Januar 13 Uhr: Darts WM, Viertelfinale Session 1 auf DAZN und Sport 1

14 Uhr: Vierschanzentournee, Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen in der ARD und auf Eurosport 1

19 Uhr: Darts WM, Viertelfinale Session 2 auf DAZN und Sport 1