Weihnachtliche Wohltaten vor der Winterpause: Lok Leipzig überreicht Spendenschecks

Leipzig. Auf dem Spielfeld konnte der 1. FC Lok Leipzig seinen Fans keine Geschenke mehr aushändigen. Nach dem 2:1-Sensationssieg gegen Spitzenreiter BFC Dynamo mit Rumpfkader und sorgenvollen Covid-Gedanken am 04. Dezember war das Wettkampfjahr 2021 beendet. Coronabedingt mussten die restlichen drei Spiele abgesagt werden.

Doch selbst ohne Infektionsausbruch im Kader hätte Loks letztes Heimspiel gegen Optik Rathenow vor einer kalten Geisterkulisse und ohne weihnachtliche Abschiedsgrüße stattfinden müssen. Und so riefen die Lok-Bosse vom Bruno-Plache-Stadion aus: „Probstheida rückt zusammen!“

Herzzerreißende Scheckübergaben

Virtuelle Tickets sollten trotz Geisterspiel und späterem Matchausfall erworben werden. Mit Erfolg: Insgesamt 15.000 Euro aus 3.068 Tickets generierte der Viertligist . Die Hälfte ging in die blau-gelbe Vereinskasse, je 3.750 Euro wurden an den Kindergarten Regenbogenkinder und den Bürgerverein Probstheida überreicht.

„Uns war es wichtig, dass die Spenden in Probstheida bleiben und diejenigen erreichen sollen, die einen wertvollen Beitrag für die Gesellschaft leisten“ erklärt Geschäftsführer Alex Voigt, der von herzzerreißenden Scheckübergaben am Freitag spricht. Mitunter, weil der Bürgerverein Probstheida das Geld bitter benötigte. „Die großzügige Spende sichert die Arbeit unseres Vereins“, lässt sich Martin Bergmann vom Bürgerverein zitieren. Seit 1991 bietet der gemeinnützige Verein einen Freizeittreff für Kinder und Jugendliche, eine Stadtteil-Bibliothek oder Häkelnachmittage, Sportangebote sowie Ausflüge für Senioren an.