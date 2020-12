Opa - Der Holstein-Blog: Weihnachtsmeister Holstein Kiel auf Bielefelder Kurs

Psst, bitte nicht weitersagen: Holstein Kiel ist Weihnachtsmeister der Zweiten Fußball-Bundesliga! Doch in der bundesweiten Wahrnehmung fliegen die Störche weiter unter dem Radar. Und das ist zwecks Vermeidung verfrühter Euphorie auch gut so. Denn im Gegensatz zur Vor-Corona-Zeit, in der zu diesem Zeitpunkt bereits mindestens die Hälfte der Saison absolviert war, liegen heute noch 21 Partien vor dem Abpfiff des Spieljahres am 23. Mai 2021. Anzeige

So herrlich die tabellarische Momentaufnahme aus Sicht der Nordlichter auch erstrahlt, so kurz ist der Weg vom goldenen Tannenbaum bis zur goldenen Ananas. Schon das Januar-Programm belegt, welche körperlichen und mentalen Belastungsprüfungen die Störche in den kommenden Monaten bestehen müssen: Osnabrück (H/3. Januar), St. Pauli (A/9. Januar), KSC (H/17. Januar), Darmstadt (A/24. Januar), Paderborn (A/27. Januar) und Braunschweig (H/31. Januar). Dazwischen liegt die Pokal-Kür gegen den FC Bayern München am 13. Januar im Holsteinstadion. Stolz, und daran besteht nicht der geringste Zweifel, dürfen die Störche indes allemal auf das bislang Geleistete sein. 28 Punkte liegen auf dem Konto des aktuellen Liga-Primus. Lediglich zwölf Zähler fehlen noch bis zur magischen, im Normalfall die Klasse sichernden 40-Punkte-Grenze.

Zu viel des Understatements? Mit hoher Wahrscheinlichkeit. Schließlich schürt der Blick zurück vorsichtigen Optimismus. In der Vorsaison führte der spätere Meister und Aufsteiger Arminia Bielefeld nach 13 Spieltagen das Tableau an – mit 28 Punkten! In der Serie 2018/19 lag der HSV (27 Punkte) zum gleichen Zeitpunkt vorne. Gefolgt vom späteren Liga-Besten Köln (24 Zähler). Der zweite Direktaufsteiger Paderborn hatte in dieser Serie nach 13 Spielen ganze 18 Zähler eingetütet – ein Beleg für das, was noch alles passieren kann.

Die statistischen Eckdaten der Störche sprechen derweil Bände: Zuletzt fünf Siege in Serie (Vereinsrekord in Liga zwei), acht Spiele in Folge ungeschlagen. Die beiden jüngsten Drei-Punkte-Erlebnisse der zurückliegenden englischen Woche dokumentieren dazu Zielstrebigkeit und Stabilität: Weder gegen Nürnberg noch in Sandhausen konnten die Störche in der Historie bislang gewinnen.15 der insgesamt 22 Treffer (davon fünf Elfmeter und vier gegnerische Eigentore) erzielten die Kieler in Durchgang zwei. Ein Indiz für Kraft, Geduld und Nervenstärke, vor allem aber für die Wucht, die nach Einwechslungen (meistens ab der 60. Minute) von der Bank kommt.

Mögen die Unterschiedspieler Jae-Sung Lee und „Flying Fin“ Bartels ob ihrer individuellen Klasse häufig zurecht im Rampenlicht stehen, ein Riesen-Plus der Störche ist die auf hohem Niveau angesiedelte Ausgeglichenheit in ihrem Kader. Mal Heavy-Metal-Fußball mit brutalem Pressing und Gegenpressing sowie High-Speed-Umschaltspiel. Mal kontrollierte Offensive mit sicheren Ballstafetten und situativen Tempowechseln. Mal vergleichsweise schlichte weite Bälle auf Zielspieler Janni Serra. Dazu immer wieder diese magischen Momente wie Bartels' „Tor des Jahres“ gegen Nürnberg oder Jannik Dehms Zauberfreistoß in Sandhausen. Keine Frage, die im Abschluss teils gnadenlos effektiven und im Laufe einer Partie lernwilligen Kieler sind für die Konkurrenz extrem schwer auszurechnen.

Basis des Erfolges ist allerdings die mit nur elf Gegentreffern beste Defensive der Liga. Mit Ioannis Gelios steht ein Rückhalt zwischen den Pfosten, der im Fachblatt „kicker“ auf Platz eins des Torhüter-Rankings geführt wird.

Weihnachtsvideo von Holstein-Experte Andreas "Opa" Geidel

Die Arbeit von Ole Werner in der Saisonvorbereitung trägt in dieser Form ungeahnte Früchte. Der mit 32 Jahren jüngste Trainer im deutschen Profifußball hatte im Sommer als Erkenntnis der Vorsaison besonderen Wert auf bessere Balance zwischen Abwehr und Angriff gelegt, zudem seinen Schützlingen optimierte Lösungen in der Zweikampfführung an die Hand gegeben. Werners Video-Studium der Arbeit seiner berühmten Kollegen Diego Simeone (Atletico Madrid) und Jose Mourinho (Tottenham) sei Dank!