Weihnachtspause schon vorbei: Hannover 96 startet am Montag wieder ins Training

Die Weihnachtspause ist schon vorbei, die Spieler treten am Montag wieder ihren Dienst an. Für das Spiel am kommenden Sonntag in der HDI-Arena gegen Sandhausen hofft der 96-Trainer auf die Rückkehr der zuletzt verletzt fehlenden Niklas Hult (Oberschenkelzerrung) und Michael Esser (Leistenbeschwerden).

Gegen seinen Ex-Klub muss Kenan Kocak auch gewinnen, sonst droht ein weiteres Abrutschen in der Tabelle. Die Mannschaft steht damit gleich zu Beginn des Jahres wieder gehörig unter Druck, zumal 96 nur in den Heimspielen einigermaßen zuverlässig gepunktet hat.