Weihrauch hat gezündet: Dynamo Dresden im Advent auf Kurs

Duisburg/Dresden. Das passte mal wieder: Ausgerechnet am ersten Adventssonntag zündete der Weihrauch. Mittelfeldmann Patrick Weihrauch machte beim 3:0-Auswärtssieg gegen den MSV Duisburg sein erstes Tor für Dynamo Dresden und bereitete einmal mehr einen Treffer vor. Das war der Abschluss einer glänzenden Englischen Neun-Punkte-Woche für die Schwarz-Gelben und für ihn auch ganz persönlich. Anzeige

Hatte der 26-Jährige beim 3:1-Sieg in Rostock am Wochenende zuvor Christoph Daferner und Marco Hartmann je ein Tor aufgelegt und am Mittwoch beim 2:0-Heimerfolg gegen Unterhaching erneut ein Hartmann-Tor per Freistoß eingeleitet, war im Ruhrpott wieder Daferner der Nutznießer einer Standard-Vorlage von Weihrauch – diesmal per Eckball. Um es ganz klar zu sagen: Die Personalie Weihrauch ist ein wesentlicher Bestandteil der Erfolgsserie des Fußball-Drittligisten.

DURCHKLICKEN: Dynamo in der Einzelkritik (1) Kevin Broll: In den ersten 45 Minuten ohne Aufgabe, da der MSV keinen einzigen Abschluss generieren kann – muss sich bei 3 Grad in der Duisburger Schauinsland-Reisen-Arena anderweitig warmhalten. Ab der 70. Minute fing er einige hohe Hereingaben aus der Luft und nahm dem MSV dadurch offensiv jegliche Gefahr. Note: 2 ©

So richtig hat allerdings auch Patrick Weihrauch keine Erklärung dafür, warum es gerade jetzt so gut klappt: „Schwer zu sagen – die taktische Umstellung, auch mit ,Harti‘ hinten drin, dass wir uns als Mannschaft komplett wohlfühlen“, mutmaßt der gebürtige Oberbayer, dass die neue Dreierkette in Dresdens Abwehr mit Marco Hartmann als zentralem Glied eine Basis der Maximalausbeute von zwölf Punkten aus den vergangenen vier Partien ist.

Lob an gesamte Mannschaft

In der Tat: Mit 11 Gegentoren in 13 Spielen hat Dynamo die beste Defensive der Liga. „Wir verteidigen hinten super und köpfen alles raus, aber das ist immer ein Ding der gesamten Mannschaft“, sagt Patrick Weihrauch und erklärt, dass die Arbeit gegen den Ball schon an vorderster Front bei den Stürmern Christoph Daferner und Philipp Hosiner beginnt: „,Chris‘ und ,Hosi‘, wie die arbeiten vorn und anlaufen, und auch die zweiten Bälle im Mittelfeld – das ist immer ein Kollektiv. Dann merkt man auch, wie gut man hinten steht und wie wenig man hinten zulässt.“