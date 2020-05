Weil Abstand Trumpf ist: Auf RB Leipzigs Reservebank haben nicht mehr alle Platz

Leipzig. Abstandsregeln, Maskenpflicht auf der Bank, eine feste Trinkflasche pro Spieler: Organisation und Ablauf eines Bundesliga-Spieltags in Zeiten von Corona haben mit den vorher üblichen Ritualen wenig gemein. Direkt betroffen ist auch RB Leipzigs Sportdirektor Markus Krösche. Weil auf der Bank neben den Ersatzspielern nur maximal acht Plätze für Trainerteam, Teamarzt und Physiotherapeuten vorgesehen sind, wird Krösche seinen angestammten Platz nicht einnehmen können. „Wir haben entschieden, dass es eher Sinn macht, wenn ein Physio oder ein Arzt auf der Bank sitzt als ich“, sagte der 39-Jährige in einer virtuellen Runde mit Medienvertretern am Dienstag. Stattdessen wird Krösche die Partie gegen den SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) von der Tribüne aus verfolgen.

Kein Einlauf mit Kindern, keine Eröffnungszeremonie

Weil die Spieler und Betreuer die Abstandsregelung in der technischen Zone wahren müssen, prüft der Club für Ersatzspieler und Staffmitglieder mehrere Unterstände zum Einsatz zu bringen. Eine weitere Möglichkeit könnte es sein, die Sitze hintereinander anzuordnen, wie „RBLive“ berichtete. Laut Krösche, der zur Hygiene-Taskforce im Club zählt, müsste es in jedem Fall so geregelt werden, „dass nicht der letzte Spieler irgendwo bei der Eckfahne sitzt“.

Das 41 Seiten lange DFL-Hygienekonzept sieht unter anderem vor, dass jeder Profi eine eigene Trinkflasche bekommt, dass regelmäßig die Hände desinfiziert werden, dass möglichst alleine geduscht wird. In der Summe führen die Maßnahmen zu einem Mehraufwand, auch wenn die Verantwortlichen alles möglichst effizient gestalten wollen. Anderseits fallen auch einige Rituale weg: Es wird keinen Einlauf mit Kindern, keine Eröffnungszeremonie, kein Mannschaftsfoto, kein Händeschütteln mit dem Gegner geben.

Torjubel nur mit Abstand

Auch die Abläufe in der Mannschaftskabine sind von den neuen Regeln betroffen. Weil die Abstandsregeln in einem Raum nicht gewahrt werden können, wird ein weiterer dazu genommen. Wie Trainer Julian Nagelsmann unter diesen Bedingungen am Spieltag seine Ansprache halten soll, wird noch überlegt.

Wie man hygienegerecht jubeln kann, konnten Dayot Upamecano und Coach Julian Nagelsmann bereits nach dem Spiel gegen die Tottenham Hotspur testen. © Getty Images

Der Abstand im Teambus, besonders beim Ein- und Aussteigen, muss ebenfalls gewahrt werden. Bei der Simulation des Spieltagablaufs in der Red-Bull-Arena am vergangenen Samstag trug jeder Spieler eine Maske und besetzte im Bus nur eine Sitzreihe.