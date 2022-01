Weil Bayern in Zuschauer-Frage vorprescht: RB Leipzig mit 500 Fans nach München

Leipzig. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ließ seinen Ankündigungen in jüngster Vergangenheit Taten folgen, beschloss am Dienstag mit seinem Kabinett: Im Freistaat dürfen die Zuschauerinnen und Zuschauer in die Stadien zurückkehren, 25 Prozent Auslastung und maximal 10.000 Menschen sind möglich. Zuletzt waren nur Geisterspiele möglich. Davon profitieren auch die Fans von RB Leipzig. Denn wie die LVZ erfuhr, dürfen 500 von ihnen die Elf von Domenico Tedesco am 5. Februar zum Gastspiel bei Rekordmeister München begleiten. Anzeige

Für den Besuch in der Allianz Arena gelten folgende Regeln: Wer rein will, muss geimpft oder genesen und zusätzlich getestet (oder alternativ geboostert) sein (2G Plus). Es ist eine FFP2-Maske zu tragen. Auf einen Glühwein oder ähnliches müssen die Anwesenden verzichten. Es herrscht Alkoholverbot.