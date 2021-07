Weil der FC Barcelona im Stau steht: Testspiel in Stuttgart wird verspätet angepfiffen

Weil die Gäste des FC Barcelona auf der Anreise in einem Stau steckten, kann das Testspiel des Bundesligisten VfB Stuttgart gegen die Spanier am Samstag erst mit einer Stunde Verspätung um 19 Uhr beginnen. Das teilte der VfB am Nachmittag via Twitter mit. Der FC Barcelona reist aus seinem Trainingslager in Donaueschingen nach Stuttgart.

Anzeige