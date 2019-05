Weil er in Bremen auf der Bank saß: BVB-Kapitän Marco Reus droht eine Strafe

Er wollte seine Mannschaft im Kampf um die Meisterschaft unterstützen - und das bringt ihm nun Ärger ein. BVB-Kapitän Marco Reus saß beim Spiel gegen Werder Bremen am vergangenen Samstag auf der Bank am Spielfeldrand, obwohl er für sein Foulspiel im Revierderby in der vergangenen Woche gesperrt war. Dies könnte nun ein Nachspiel haben.