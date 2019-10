Weinerts Auerbach-Granate ist Kandidat für das Tor des Monats

Meuselwitz. Historisches ist in der Fußball-Welt des Altenburger Landes geschehen: Der Kracher zum 3:1 des ZFC Meuselwitz gegen den VfB Auerbach am 22. September von Routinier René Weinert hat es in die Abstimmung zum Tor des Monats der ARD-Sportschau für den Monat September gebracht. Und dies ausgerechnet auch noch zu seinem 34. Geburtstag. Aus gut 30 Metern zog Weinert vor gut zwei Wochen trocken ab und der Ball landete unhaltbar für VfB-Keeper Maximilian Schlosser im Kasten. „Ehrlich gesagt hatte ich im Spiel den Eindruck, dass der Schuss nicht so scharf war. Aber die Fernsehbilder haben ja dann etwas anderes gezeigt“, so Weinert.

"Das ist schon eine tolle Sache für einen Fußballer"

Weil der Treffer schon so schön war, legte der Mittelfeldroutinier in der Partie sogar noch einen weiteren Treffer per verwandeltem Elfmeter zum 5:1 – Endstande nach. Im Stadionrund war man sich schnell einig, dass dieser Treffer das Zeug zu einem „Tor des Monats“ zu werden. Und jetzt tatsächlich ausgewählt wurde. „Das ist schon eine tolle Sache für einen Fußballer. Erfahren habe ich die Nominierung ja auch erst am Sonnabend, als sich die Nachricht via sozialem Netzwerk herumsprach. Klar kamen dann auch Glückwünsche und ist man stolz, überhaupt in die Auswahl gekommen zu sein“, so Weinert, der Sonnabend bei Freunden zu einer Hochzeit weilte und deshalb sicher eine große Gratulantenschar hatte. Das hat es in der Geschichte des Regionalligisten, ja im gesamten Landkreis bislang noch nie gegeben und ist sozusagen noch das nachträgliche Schleifchen um das sich selber von „Weini“ geschnürte Doppeltor-Geburtstagspräsent. „Klar ist es schon eine große Ehre, jetzt in der Auswahl zu sein. Aber jetzt hofft man ja auch auf viele Stimmen.“

Weinert mittlerweile dienstältester Meuselwitzer

Mittlerweile 237 Partien hat Weinert mittlerweile für Meuselwitz in der ersten Mannschaft absolviert und dort 18 Tore erzielt. Der 34-jährige Schmöllner, der einst seine fußballerische Laufbahn beim SV Schmölln begann und seit15 Jahren beim ZFC als mittlerweile dienstältester Spieler beim Regionalligisten kickt, hat bei dem Voting namhafte Mitbewerber. Denn die weiteren vier Kandidaten sind Luca Maria Graf vom Frauen-Bundesligisten 1. FFC Turbine Potsdam, Amine Harit vom Bundesligisten Schalke 04, Sebastian Schmitt vom West-Regionalligisten SV Alemannia Aachen und Maurice Deville vom Drittligisten SV Waldhof Mannheim 07. Eigentlich wollte der Schmöllner, der mittlerweile der einzige Spieler mit Wurzeln im Altenburger Land in den Reihen des Regionalligisten ZFC ist, am Sonnabend mit seinen Teamkollegen in Berlin um weitere Punkte kämpfen. Denn in der Bundeshauptstadt stand die Partie bei Viktoria Berlin an. Die wurde aber am Freitagabend vom Gastgeber abgesagt. Grund waren die starken und andauernden Niederschläge, die den Platz in Lichterfelde unbespielbar machten. „Wir haben am Vormittag stattdessen ganz normal trainiert und dann am Sonntag frei“, so Weinert. Übrigens: Fernschüsse gen Tor wurden in der Einheit nicht geübt.

Abstimmung läuft bis zum 19. Oktober

Für René Weinerts Tor kann bis zum 19. Oktober, 19 Uhr, sowohl telefonisch, wie auch online gestimmt werden. Telefonisch ist dies unter der Nummer 01371 369003 möglich. Zur Online-Abstimmung geht es unter www.daserste.de.

#GABFAF-AKTION: Robben, van Persie, Lasogga, Jansen, Crouch, de Jong & Co. - Trikot mit allen Autogrammen vom van-der-Vaart-Abschied hier gewinnen.