Weinzierl-Comeback bei Augsburg misslingt: Kalajdzic köpft Stuttgart zum Sieg

748 Tage nach seinem Aus als Trainer des VfB Stuttgart (ironischerweise nach einer 0:6-Niederlage gegen Augsburg) änderte Weinzierl die Augsburger Startelf im Vergleich zum 2:3 gegen Köln vor zwei Wochen auf fünf Positionen. Florian Niederlechner, Robert Gumny, Rani Khedira, Jan Moravek und Marco Richter standen in der Anfangsformation. Bei den Stuttgartern fiel kurzfristig Stammtorhüter Gregor Kobel wegen Rückenproblemen aus. Für den Stammkeeper rückte am Freitagabend Fabian Bredlow zwischen die Pfosten des Teams von Trainer Pellegrino Matarazzo.

Und Bredlow durfte direkt jubeln: Die Stuttgarter, die in der Anfangsphase leichte Probleme gegen die hochmotivierten Gäste hatten, gingen in der 11. Minute durch Förster in Führung. Sein abgefälschter Schuss nach Vorlage von Kalajdzic war unhaltbar für Torwart Rafal Gikiewicz. Mit dem schmeichelhaften Vorsprung ging es dann auch in die Kabine, weil der FCA mit seinen Chancen zu leichtsinnig umging. Die dickste Gelegenheit vergab Marco Richter aus knapp zwölf Metern (26.). Mit dem zu zentralen Schuss hatte Bredlow keine Probleme.