Weinzierl lobt RB Leipzigs Tedesco: "Junger aufstrebender Trainer"

Augsburg/Leipzig. Mit dem Selbstbewusstsein aus dem Heimsieg gegen den FC Bayern München will der FC Augsburg auch RB Leipzig überraschen. "Wir sind zuhause Außenseiter gegen eine gute Leipziger Mannschaft, sie sind auswärts generell aber auch nicht stabil", sagte Trainer Markus Weinzierl vor dem Bundesligaspiel im eigenen Stadion am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky). Der 46-Jährige betonte nach dem 2:0-Auswärtssieg in Köln: "Wer Bayern München zu Hause schlägt, traut sich auch zu, was gegen RB Leipzig zu holen."

