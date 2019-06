Joachim Löw wird der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der EM-Qualifikationspartie Weißrussland gegen Deutschland am Samstag (20.45 Uhr) in Borissow krankheitsbedingt fehlen. Für seinen Assistenten Ralf Sorg wird es in Weißrussland eine Premiere geben. Die deutsche Mannschaft braucht am dritten Spieltag der EM-Qualifikation den Pflichtsieg bei den Weißrussen, ehe es in Mainz zum Saison-Ausklang gegen Estland geht.

Deutschland gegen Weißrussland: Das ist die voraussichtliche Aufstellung

,,Joachim Löw wird fehlen. Ist dies ein Nachteil?", so Ex-Bundesligatrainer Christoph Daum am Donnerstag im Kicker-Sportmagazin, ,,ja und nein. Jeder Spieler steht auf dem Präsentierteller, egal, wer coacht. In dieser Phase sind die Spieler gefragt, die Verantwortung zu übernehmen. Joshua Kimmich könnte ein Spieler sein, der Führung übernimmt." Ein anderer Führungsspieler könnte Leroy Sané von Manchester City sein. Der vom FC Bayern umworbene Außenstürmer gehört zu den am meisten nachgefragten Nationalspielern in diesen Tagen. ,,Er hat mir gegenüber nicht über einen Wechsel gesprochen", nimmt sein Manchester-Teamkollege Ilkay Gündogan am Donnerstag in Sachen Transfergerüchte ein wenig den Wind aus den Segeln.

Der Start in die EM-Qualifikation hat der deutschen Mannschaft Selbstbewusstsein zurückgebracht. Das 3:2 in den Niederlanden war ein Big Point und entsprechend ist die Stimmung, das konnte man rund um die Pressetermine der Nationalspieler in Venlo und in Aachen beobachten, deutlich gelöster geworden. ,,Wenn wir hart an uns arbeiten, haben wir großes Potenzial, zurück zu alter Stärke zu finden", glaubt Julian Draxler bei einem Auftritt in Venlo an die Wende bei der ,,Mannschaft". Für den Gegner aus Weißrussland ist Deutschland der erste Gegner in dieser EM-Qualifikationskampagne. Die Auswahl um den legendären Aliaksandr Hleb holte sich in den letzten beiden Spielen der UEFA Nations League in San Marino und Luxemburg (jeweils 2:0) Selbstvertrauen für das Spiel gegen den hohen Favoriten aus Deutschland.

Kasan, 27. Juni 2018: Die größte deutsche WM-Blamage aller Zeiten ist perfekt. Titelverteidiger Deutschland fliegt bei der WM in Russland in der Vorrunde nach einem restlos enttäuschenden Auftritt gegen das bereits ausgeschiedene Südkorea (0:2) aus dem Turnier. Mesut Özil, Antonio Rüdiger, Marco Reus und Thomas Müller sind nach dem Abpfiff fassungslos.

Marco Reus (30) von Vizemeister Borussia Dortmund warnt jedoch vor allzu viel Euphorie beim entthronten Weltmeister. ,,Auch wenn wir nach dem jüngsten 3:2-Sieg gegen die Niederlande jetzt nicht hier stehen und behaupten können, wir würden jetzt alles in Grund und Boden spielen, so müssen wir sagen, dass die sechs Punkte gegen Weißrussland und Estland Pflicht sind. In den Niederlanden hat insbesondere die zweite Hälfte gezeigt, dass wir noch große Probleme haben, so Schritt zu halten wie im ersten Durchgang." Nico Schulz, Neu-Dortmunder, entschied in Amsterdam die Partie mit dem 3:2 - auf Zuspiel von Marco Reus.

Nico Schulz ist der Matchwinner des Testspiels gegen Peru: So berichtet die internationale Presse über den DFB-Sieg.

Wie sehe ich das Spiel Weißrussland gegen Deutschland live im TV?

RTL zeigt die Partie Weißrussland gegen Deutschland am Samstag live im Free-TV. Die Übertragung beginnt um 20.15 Uhr. Reporter ist Marco Hagemann. Co-Kommentator: Steffen Freund. Experte im Studio: Jürgen Klinsmann.

Gibt es einen Live-Stream?

Ja! RTL bietet die Partie Weißrussland gegen Deutschland im Livestream-Angebot von TVnow. Dieses ist nicht kostenlos nutzbar, sondern kostet nach Ablauf einer 30-tägigen Testphase monatlich 4,99 Euro.

Gibt es auch einen kostenlosen Live-Stream?

Wer diese Abo-Bindung bei TVnow nicht eingehen will, dem bietet das Internet natürlich Alternativen, um das Spiel Weißrussland gegen Deutschland im kostenlosen Live-Stream zu sehen. Allerdings bewegt man sich juristisch in einer Grauzone. Wer Sport illegal streamt, kann sich strafbar machen. Zudem muss man sich auf ausländische Kommentatoren, schlechtere Bild-Qualität, ständige Wettangebote und nervige Pop-ups einstellen.

