"Weit hinter einigen Zweitligisten": Steffen Baumgart kritisiert Infrastruktur beim 1. FC Köln

Auch Trainer Steffen Baumgart hat die Versäumnisse beim Bundesligisten 1. FC Köln kritisiert und nicht nur den Traditionsverein, sondern auch das Umfeld in die Pflicht genommen. "Wir sind beim FC in Sachen Infrastruktur weit hinter einigen Zweitligisten. Das ist bedenklich. Grundsätzlich hat der FC als Verein sehr viel Potenzial. Das wurde bislang aber nicht ausgeschöpft", sagte der 49-Jährige am Donnerstag. Klub-Idol Lukas Podolski hatte zuvor in einem Interview vor allem die mangelnde Entwicklung des Nachwuchses beim FC kritisiert. Das hätten Vereine wie Eintracht Frankfurt und Borussia Mönchengladbach besser gemacht.

