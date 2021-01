Weiter ohne Vier: RB Leipzigs Personal-Update vor dem Spiel gegen Union Berlin

Leipzig. Es fiel kurz und bündig aus: Das Personal-Update von RB Leipzigs Trainer Julian Nagelsmann war mit einem Satz abgehakt. „Wir haben die gleiche Verletzten-Situation wie vergangene Woche“, sagte der Bullen-Coach bei der obligatorischen Pressekonferenz vor dem letzten Bundesligaspiel der Hinrunde. Am Mittwoch empfangen die Roten Bullen den 1. FC Union Berlin (20.30 Uhr/Sky).

RB-Anhänger freuten sich bereits in der Partie beim VfL Wolfsburg (2:2) über die Rückkehr einiger angeschlagener Akteure. So waren Kevin Kampl und auch Kapitän Marcel Sabitzer wieder dabei. Ebenso durften die Mittelfeldspieler Justin Kluivert und Christopher Nkunku wieder auf den Platz. Für einige andere bleibt es bei den Diagnosen, die sie schon vor der Wolfsburg-Partie hatten. Auch bei den Langzeitverletzten gibt es keine neuen, erfreulichen Nachrichten.

Nagelsmanns Personal-Update in der Übersicht:

Ibrahima Konaté: Der Franzose steht weiterhin nicht zur Verfügung. Vergangene Woche freute sich Trainer Nagelsmann, dass der 21-Jährige zwar gute Fortschritte mache, teilte aber im gleichen Atemzug mit, dass der Verteidiger noch Schmerzen habe. Seine Prognose belief sich auf einen eventuellen Einsatz in einer bis drei Wochen. Davon sind gerade mal drei Tage vergangen. Gegen Union Berlin wird Konaté höchstwahrscheinlich nicht im Kader sein.

Nordi Mukiele: Der Torschütze zur 1:0-Führung in Wolfsburg stand in der Startelf und ist wieder da. Obwohl der Bullen-Coach sich vor dem Gastspiel bei den Wölfen nicht sicher war, dass Mukiele länger als 45 Minuten spielen kann, bliebt der Franzose über eine Stunde auf dem Rasen. Sein Tor in der vierten Spielminute und einige weitere Versuche nachzulegen, sprechen für ihn. Auch gegen die Hauptstädter wird er wohl wieder dabei sein. Ob es aber für die volle Spielzeit reicht, bleibt abzuwarten.