Weiter Wirbel beim VfB: Beirat sucht neue Präsidentschaftskandidaten - neben Vogt und Hitzlsperger

Der Vereinsbeirat teilte am Montag mit, dass er „von seinem in der Satzung verankerten Recht, von sich aus mögliche Kandidaten anzusprechen, nun Gebrauch machen wird, um die möglichen Handlungspositionen für den 18. März zu erweitern“. Hierzu werde ein Personaldienstleister beauftragt, „ um höchstmögliche Neutralität zu gewährleisten “. Das Gremium erhofft sich dadurch, „den Kontakt zu weiteren Persönlichkeiten herstellen zu können, um die Entscheidung zur Nominierung auf einer noch breiteren Basis treffen zu können.“

Der Machtkampf in der Führungsetage wird den VfB also noch eine ganze Weile begleiten. Der achtköpfige Vereinsbeirat gilt in dieser Causa als gespalten. Und seine Entscheidung, nun noch weitere potenzielle Kandidaten suchen zu lassen, wirft erneut Fragen auf. Es bleibt ein schwer zu durchschauendes Spiel in Stuttgart. Der Vereinsbeirat hat längst eine zentrale Rolle eingenommen. Und am Ende könnte es reichlich Verlierer geben.