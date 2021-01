Weitere Corona-Absagen: Spielplan der IceFighters Leipzig wieder gemischt

Leipzig. Der erst kürzlich wegen diverser Corona-Fälle im Team der Exa IceFighters neu konstruierte Spielplan in der Eishockey-Oberliga wird nun noch einmal angepasst. Grund sind Corona-Fälle bei zwei weiteren Mannschaften der Oberliga-Nord. Auch die Hannover Indians und die Rostock Piranhas meldeten positive Fälle und müssen nun 14 Tage pausieren. Gegen Rostock hätten die Exa IceFighters am Mittwoch (6.1.) spielen müssen. Das wurde abgesagt wie auch die Begegnung gegen die Indians am Sonntag. Um Druck von der extremen Spielplan-Dichte zu nehmen, wurden nun in Absprache mit dem für die Oberliga zuständigen Deutschen Eishockey Bund (DEB) und den anderen Vereinen für das anstehende Wochenende Änderungen vorgenommen. Anzeige

Demnach empfangen die Exa IceFighters am Freitag (20 Uhr) im heimischen Kohlrabizirkus die Hamburg Crocodiles, am Sonntag (18.30 Uhr) steht dann die Auswärtspartie bei den Hammer Eisbären an. Ersatztermine für die ausfallenden Spiele gegen Rostock und Hannover sind noch nicht festgelegt.