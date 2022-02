Weitere Corona-Fälle: IceFighters Leipzig spielen ohne Cheftrainer gegen Hamburg

🏒 MATCHDAY 🏒 Uff, das wird ein hartes Stück Arbeit... Nach den letzten Tagen, in denen sich unsere Spieler in Isolation...

Das Spiel gegen die starken Hanseaten wird für die Sachsen quasi ein Kaltstart: Denn wegen des Corona-Ausbruchs zu Wochenbeginn befanden sich die Spieler in freiwilliger Isolation und standen erst am Freitag wieder in dezimierter Formation auf dem Eis. Dennoch wollen die Eiskämpfer alles daran setzen, gegen Hamburg den zwölften Sieg in Folge einzufahren. Das Spiel ist ausverkauft, weil nur gut 600 Zuschauer zugelassen sind. Erst ab kommender Woche erhöht sich die Zahl der zugelassenen Fans.