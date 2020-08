Weitere Lockerung im Sport: Land Niedersachsen setzt neue Corona-Verordnung in Kraft

Was ein Zahl doch alles bewirken kann: Still und heimlich hat die Landesregierung am vergangenen Freitag die Corona-Verordnung gelockert. Während im 24-seitigen Papier des Krisenstabes teilweise ganze Absätze geändert worden sind, ist es im Paragrafen 26 (Sport und Fitnessstudios), Absatz 1, Satz 2 nur eine Zahl. Statt 30 sporttreibenden Personen sind nun 50 erlaubt. Die Amateursportler und vor allem die Sportarten Rugby und American Football atmen auf.

Amateurfußball: Was bei Testspielen erlaubt ist und was nicht - und welche Strafen drohen

Saisonstart am zweiten September-Wochenende rückt näher

Dem geplanten Saisonstart der 1. Bundesliga am ersten sowie der 2. Bundesliga am zweiten September-Wochenende dürfte nun nichts mehr im Wege stehen. Zumindest aus niedersächsischer Sicht. Der Hamburger RC darf wie alle Vereine in der Hansestadt bislang nur mit zehn Sportlern auf dem Platz stehen. Und solange Luxemburg auf der Liste der Risikogebiete des Robert-Koch-Instituts steht, dürfte eine Teilnahme des RC Luxembourg an der Bundesliga unrealistisch sein.

Die American-Football-Vereine aus dem viertgrößten Bundesland dürfen nun immerhin wieder Testspiele bestreiten. Bei ihnen sind in der Offense und Defense jeweils elf Sportler im Einsatz.