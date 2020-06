Weitere Lockerungen: Vereine und Fitnessstudios dürfen ihre Umkleiden und Duschen wieder öffnen 

Es geht Schlag auf Schlag. In der Verordnung, die ab nächsten Montag in Niedersachsen gelten soll, ist von einer Schließung der Duschräume und Umkleidekabinen keine Rede mehr. Das gilt für die Sporthallen und auch Fitnessstudios. Ebenso dürfen alle Schwimm- und Spaßbäder wieder öffnen. Alles unter Einhaltung der entsprechenden Hygieneregeln natürlich. „Das bedeutet viel Theorie und wenig Praxis“, sagt Waspo-Vorsitzender Bernd Seidensticker als Betreiber des Fössebades. Umsetzen will der Vereinsboss die Vorgaben natürlich, unter der Bedingungen, dass die finanziellen Herausforderungen von der Stadt abgesichert werden. Mehr Aufgaben fordern mehr Personal.