Weiterer Rückschlag für Vorletzten TuS Harenberg: Yalcin und Tahir Aslan gehen

Sportlich läuft es beim Bezirksligisten TuS Harenberg im bisherigen Saisonverlauf nicht allzu rund: Nach acht Spielen rangiert das Team von Pascal Biank in der Staffel 7 mit nur vier Punkten und einem Torverhältnis von 10:27 auf dem siebten und damit vorletzten Platz. Ein besseres Abschneiden verhinderten bislang nicht immer schlechte Leistungen oder gravierende individuelle Fehler, sondern auch einige verletzungsbedingte Ausfälle. Jetzt muss der Coach noch zwei weitere außerplanmäßige Verluste hinnehmen. Yalcin Aslan und sein Cousin Tahir Aslan verlassen den TuS.

Biank: „Wollten Yalcin ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben“

Was ist passiert? Mittelfeldspieler Yalcin Aslan sah beim 0:3 im Heimspiel gegen den SV Gehrden vor eineinhalb Woche wegen einer Tätlichkeit die Rote Karte. Daraufhin habe es ein Gespräch mit ihm gegeben, berichtet Biank, „weil Yalcin in den Spielen des Öfteren kurz vor Platzverweisen steht“. Aslan habe sein Temperament nicht im Griff. „Deshalb wollten wir ein bisschen Zeit zum Nachdenken geben, ihn sozusagen für kurze Zeit freistellen. An einen Rausschmiss haben wir überhaupt nicht gedacht“, betont der Coach ausdrücklich.