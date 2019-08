Welker bei den Leipzig Open: „Eine lehrreiche Angelegenheit“

Leipzig. „Das ist ein typischer Ballwechsel“, kommentiert Henning Thrien von der Trainerbank des Centre Courts der Leipzig Open. Der 31-Jährige ist seit 2015 Coach von Emily Welker, die ihr Erstrunden-Match beim ITF-Weltranglistenturnier gegen Yana Morderger aus Westfalen bestreitet. Es läuft der zweite Satz. Obwohl der erste mit 6:1 eine klare Sache für die gebürtige Ukrainerin war, hat er mehr als eine Stunde gedauert. „Das Spiel ist nicht so eindeutig, wie es vom Ergebnis her aussieht“, erklärt Thrien.

Gesetzt gegen ungesetzt

Ihre drei Jahre ältere Gegnerin ist nicht irgendwer, sondern in den Top 500 der Weltrangliste. 2017 konnte Morderger, die als Kind mit ihrer Familie nach Deutschland kam, das Finale des ITF-Turniers in Antalya für sich entscheiden – gegen ihre Zwillingsschwester Tayisiya. Bei den Leipzig Open ist sie auf Platz 13 gesetzt, während Emily Welker als ungesetzte Spielerin antritt.

Welker regelmäßig in Wien

Die Enttäuschung der Schülerin am Dresdner Sportgymnasium hält sich nach dem 1:6, 0:6 in Grenzen. „Meine Gegnerin hatte den Tick mehr Erfahrung“, sagt Welker. „Es war eine lehrreiche Angelegenheit.“ Das Problem der Hardcourt-Spezialistin ist, dass sie bei ihrem Verein Blau-Weiß Dresden-Blasewitz keine Trainingspartnerinnen wie Yana Morderger hat. Zudem wurde sie in den vergangenen Jahren immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. „Sie muss an ihrer Physis arbeiten“, erklärt ihr Trainer, der selber seit 2012 in Leipzig für den LTC und nun für den LSC aufschlägt. Hauptberuflich arbeitet der gebürtige Gelsenkirchener als Sportpsychologe. Von 2016 bis 2019 betreute er RB-Nachwuchsteams, zuletzt auch die Jugend der DHfK-Handballer.