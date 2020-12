Mit elf Bayern-Stars und BVB-Profi Erling Haaland: Shortlist der Weltauswahl 2020 offiziell

Wer schafft in diesem Jahr den Sprung in die Weltauswahl? Bei der Gala "The Best FIFA Football Awards" in der kommenden Woche gibt der Weltverband das endgültige Aufgebot bekannt. An der von der FIFA und der Spielerorganisation FIFPRO organisierten Wahl nehmen 23.000 Profi-Fußballer aus 67 Ländern teil. Eine Vorauswahl der 55 Nominierten liegt jetzt vor.

Zu den Kandidaten zählen aus der Bundesliga insgesamt elf Spieler des FC Bayern München und ein Profi von Borussia Dortmund - Erling Haaland. Vom Kader des deutschen Rekordmeister aus der Vorsaison stehen Manuel Neuer, David Alaba, Jerome Boateng, Alphonso Davies, Thiago Alcântara (jetzt FC Liverpool), Philippe Coutinho (jetzt FC Barcelona), Leon Goretzka, Joshua Kimmich, Thomas Müller, Serge Gnabry und Robert Lewandowski in der Endauswahl. Zudem schafften die deutschen Nationalspieler Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) und Toni Kroos (Real Madrid) den Sprung ins vorläufige Aufgebot.