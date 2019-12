Biathlon-Weltcup-Auftakt in Östersund: Kühn läuft zur WM-Norm - Preuß verpasst Podest bei den Frauen knapp

Die deutschen Biathleten haben im ersten Einzelrennen der neuen Saison nach schwachen Schießergebnissen nicht in den Kampf um die Podestplatzierungen eingreifen können. Im Weltcup-Sprint von Östersund lieferte Johannes Kühn als Sechster dennoch eine gute Leistung ab und sicherte sich sofort die WM-Norm . Der 28-Jährige hatte nach zwei Fehlern 28,7 Sekunden Rückstand auf den norwegischen Sieger Johannes Thingnes Bö .

EM 2020: Bierhoff mit Forderung an DFB-Stars - "In der Vorbereitung kein Prozent liegen lassen"

Weltcup-Gesamtsieger Bö , der in der Vorsaison 16 Siege feierte, verwies am Sonntag nach einer Strafrunde seinen ebenfalls mit einem Fehler belasteten Bruder Tarjei um 19 Sekunden auf Platz zwei . Dritter wurde der fehlerfreie Russe Matwei Elisejew (+ 19,9 Sekunden). Insgesamt leisteten sich die fünf Schützlinge von Bundestrainer Mark Kirchner bei teils schwierigen Windbedingungen 16 Fehler - zu viel für den Sprung nach ganz vorne.

Keine weiteren Deutschen in den Top 20

Nach zwei freien Tagen wird der Weltcup für die Männer am Mittwoch (16.15 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel über 20 Kilometer fortgesetzt. Dann könnte auch Weltmeister und Olympiasieger Arnd Peiffer seinen Saison-Einstand geben. Der 32-Jährige aus dem Harz verpasste das erste Wochenende wegen eines Magen-Darm-Infekts.

Ex-Weltmeister Benedikt Doll (4 Fehler) wurde 24. Simon Schempp (2) , der wegen Formschwäche die Vorsaison vorzeitig beendet und auch auf die WM in Östersund verzichtet hatte, kam als 32. ins Ziel direkt gefolgt von Erik Lesser (4) , der tags zuvor mit Franziska Preuß in der Single-Mixed-Staffel Zweiter geworden war. Philipp Horn (4) landete auf Rang 57 .

Deutsche Frauen verpassen Podest knapp

Franziska Preuß ist im ersten Einzelrennen der neuen Biathlon-Saison knapp an einem Podestplatz vorbei gelaufen . Die immer wieder von Verletzungen geplagte Bayerin blieb am Sonntag im Weltcup-Sprint von Östersund fehlerfrei und verpasste Rang drei nur um 7,3 Sekunden . Den Sieg nach 7,5 Kilometern sicherte sich die Italienerin Dorothea Wierer . Die Weltcup-Gesamtsiegerin verwies nach einer Strafrunde mit 8,6 Sekunden Vorsprung die mit zwei Fehlern belastete Norwegerin Marte Olsbu Roiseland auf Rang zwei .

Dritte wurde die fehlerfreie Tschechin Marketa Davidova (+ 11,9 Sekunden) . Denise Herrmann , die in Östersund im März Verfolgungs-Weltmeisterin geworden war, rundete als Sechste nach einem Fehler (+ 22,1 Sekunden) den guten Auftakt im ersten Weltcup-Rennen nach dem Karriereende von Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier ab. Preuß und Herrmann knackten gleich die WM-Norm. Für die jenseits von Platz 30 ins Ziel gekommenen Vanessa Hinz (2), Karolin Horchler (2), Franziska Hildebrand (2) und Anna Weidel (2) lief es hingegen nicht so gut .

Preuß mit Top-Leistung nach Verletzungspech

Preuß, die mit Erik Lesser in der Single-Mixed-Staffel schon auf Rang zwei gelaufen war, hat seit mehr als einem Jahr mit Rückenschmerzen zu kämpfen. Im Sommer musste sie nach einer Verletzung an der Lunge pausieren. Umso erstaunlicher war ihr starker Saisoneinstieg.

Der Weltcup in Schweden geht für die Frauen nach drei freien Tagen erst am Donnerstag (16.20 Uhr/ZDF und Eurosport) mit dem Einzel über 15 Kilometer weiter. Zum Abschluss der ersten Station steht am kommenden Sonntag noch das erste Staffelrennen auf dem Programm.