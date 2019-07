Weltcup-Finale in Rotterdam: Hannovers Ruderinnen aus dem Rhythmus

„Einfach abhaken und vergessen“, so klang das Resümee von Frauke Hundeling nach dem Weltcup-Finale der Ruderer in Rotterdam. Grund für Hundelings schlechte Laune: Windböen, Wellen und Krankheitsfälle hatten den beiden Booten mit hannoverscher Beteiligung den letzten Test vor den Weltmeisterschaften vermiest.

Der Frauen-Achter um die 24-jährige Ruderin vom DRC Hannover hatte in Holland mit gleich zwei Ersatzfrauen antreten müssen, weil zwei etatmäßige Besatzungsmitglieder kurzfristig ausgefallen waren. „Wir sind eh noch nicht so gut als Team eingefahren, und wenn dann auch noch ein Viertel der Mannschaft ausfällt, ist das nicht zu kompensieren“, sagte Hundeling. Folge: Der Achter kam überhaupt nicht in Schwung, verpasste das A-Finale und hatte auch im B-Finale Mühe, den An­schluss an die Konkurrenz zu halten. Am Ende ruderte das deutsche Großboot auf den zehnten und damit letzten Platz. Hundelings Fazit: „Das ist alles sehr enttäuschend.“

Auch die Nachricht, dass der Achter mit der DRC-Frau an Bord trotz der Niederlage im August zur WM nach Linz fährt, konnte ihre Stimmung kaum aufhellen.