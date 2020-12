Partner Pferd: Weltcup-Reitturnier in Leipzig auf März verschoben

Leipzig. Das Weltcup-Reitturnier „Partner Pferd“ in Leipzig, das vom 14. Bis 17. Januar 2021 stattfinden sollte, wird wegen der Auswirkungen der Corona-Pandemie verschoben. Die Veranstaltung soll nun vom 18. bis 21. März 2021 ausgetragen werden, teilte der Veranstalter Volker Wulff gestern mit. Sollte das Turnier im März stattfinden können, wäre Leipzig für die Springreiter nach zahlreichen Absagen die letzte Weltcup-Station der Westeuropa-Liga im Programm des Weltverbandes FEI. Das Final-Turnier der Hallen-Serie ist weiterhin am ersten April-Wochenende in Göteborg geplant. Unter normalen Bedingungen sammeln die Reiter in Westeuropa auf den 13 Stationen Punkte, um sich für das Finale zu qualifizieren. Nach derzeitigem Stand wäre Leipzig die einzige Qualifikation für das Finale in Göteborg. Anzeige

Prinzip Hoffnung

Volker Wulff hatte bis zuletzt gehofft, die Partner Pferd in Leipzig im Januar durchführen zu können. Doch schon mit Beginn der Vorverkaufs am 1. Oktober hatte der Turnierchef klargestellt, dass dies, wenn keine Zuschauer erlaubt sein sollten, schwierig werden würde: „Dann würde es wirtschaftlich keinen Sinn machen.“ An eine Veranstaltung mit Zuschauern ist Mitte Januar nun nicht zu denken – im Gegensatz zu anderen Turnieren (Stuttgart, München) setzt Wulff jedoch auf Verschiebung statt kompletter Absage.

„In diesen Zeiten ist ein hohes Maß an Flexibilität gefordert“, sagt der Turnierchef und setzt auf das Prinzip Hoffnung. „Wir hoffen, dass die Situation bis März besser wird, dass die getroffenen Maßnahmen greifen und auch die Ergebnisse der Restart-Studie Beachtung finden.“ Allerdings gibt es noch Risiken wie die Reisefreiheit und Quarantäne-Regelungen – die Reiter kommen ja aus ganz Europa.