Weltcup-Wochenende Nummer eins: Francesco Friedrich und Axel Jungk legen in Altenberg los

Am kommenden Wochenende misst sich die Bob- und Skeleton-Elite in Altenberg. Dabei wird Rekordweltmeister Francesco Friedrich als klarer Favorit an den Start gehen. Zuvor sind am Freitag die Skeletonis mit Lokalmatador Axel Jungk an der Reihe. In zwei Wochen wird dann gleich noch einmal auf der Bahn gefahren.