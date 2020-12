The Best FIFA Football Awards 2020: Die Weltfußballer-Wahl live im TV und Online-Stream sehen

Nach seinem nächsten bestaunten Auftritt und einer denkwürdigen Tor-Marke blickt Robert Lewandowski mit Vorfreude der Kür des Weltfußballers entgegen. "Ganz, ganz easy. Ich habe keinen Druck. Ich freue mich, dass ich dabei bin", sagte der Stürmerstar des FC Bayern nach dem 2:1-Erfolg am Mittwoch über den VfL Wolfsburg. Am Donnerstag um 19 Uhr wird bei einer virtuellen Veranstaltung in Zürich der Titel des Weltfußballers vergeben. Außer Lewandowski sind die mehrfachen Gewinner Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) in den Top 3 nominiert.

