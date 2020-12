Besser als Messi und Ronaldo? Weltfußballer Lewandowski zieht Vergleich: "Nicht am selben Tisch"

Trotz seiner Wahl zum Weltfußballer sieht sich Robert Lewandowski noch nicht auf einer Stufe mit den Weltstars Lionel Messi und Cristiano Ronaldo . „Messi und Ronaldo sitzen schon sehr lange am selben Tisch an der Spitze. Das macht sie unvergleichlich. Ich stelle mir mich aus dieser Sicht nicht neben ihnen vor“ , sagte der Stürmer von Triple-Sieger FC Bayern in einem Interview mit France Football.

Die Frage an den Bayern-Stürmer war als eine Anspielung auf ein Zitat von Antoine Griezmann zu verstehen, das der heutige Profi des FC Barcelona vor rund zwei Jahren gegeben hatte. Damals hatte der Franzose mit seinem Standpunkt für Aufsehen gesorgt, dass er "am selben Tisch wie Messi und Ronaldo" sei.

Bayern-Torjäger Lewandowski erzählt Anekdote aus seiner BVB-Zeit

Um ein Haar wäre der polnische Nationalstürmer im Anschluss an sein Engagement beim BVB übrigens nicht beim FCB, sondern bei ManUnited gelandet. "Am Ende meines zweiten Jahres in Dortmund hatte ich ein Gespräch mit Sir Alex Ferguson geführt. Er wollte, dass ich nach Manchester komme", verriet Lewandowski. Er sei dort sehr interessiert gewesen, allerdings habe ihn Dortmund nicht gehen lassen wollen. "Das hat mich nicht weiter gestört, weil es bei der Borussia gut lief", so der heutige Weltfußballer.