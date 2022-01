Gruß nach Zürich: Wie sich Bayern-Star Robert Lewandowski auf die Weltfußballer-Wahl einstimmt

Sein Dreierpack am Samstagnachmittag war auch ein Gruß nach Zürich. In der Schweizer Metropole wird von der FIFA am Montag das Ergebnis der Wahl zum Weltfußballer bekanntgegeben und Robert Lewandowski würde seinen Sieg aus dem vergangenen Jahr nur zu gern wiederholen. Die Tore des polnischen Stürmerstars beim 4:0 des FC Bayern beim 1. FC Köln spielen für den Ausgang der Kür zwar keine Rolle mehr - und doch waren sie ein weiterer Beleg seiner Stärke zum passenden Zeitpunkt. Zumal auch noch ein Jubiläum dabei heraussprang: In 369 Bundesliga-Spielen gelangen Lewandowski nun insgesamt 300 Tore. Anzeige

In München werden sich die Blicke am Montag folglich gespannt nach Zürich richten. Verbunden mit gedrückten Daumen. "Für jeden Fußballer ist es wichtig, wenn du Preise und Titel gewinnst - sowohl auf mannschaftlicher als auch persönlicher Ebene. Ich würde mich sehr freuen, wenn er gewinnt. Verdient wäre es", sagte FCB-Trainer Julian Nagelsmann. Auch Torhüter Manuel Neuer schwärmte von seinem Kollegen bei Sky: "Wir sind froh und dankbar, dass er bei uns in der Mannschaft spielt. Wir haben ihm viel zu verdanken. Er ist eine Maschine."

Sollten die für die FIFA-Wahl abstimmungsberechtigten Nationaltrainer, Nationalmannschafts-Kapitäne, Journalisten und Fans dies ebenso einschätzen, führt am Montag eigentlich kein Weg am Bayern-Star vorbei. Doch die Konkurrenz sägt am noch von Lewandowski besetzten Thron. Ebenfalls nominiert sind Mohamed Salah (FC Liverpool) und Lionel Messi (alle Paris St. Germain), die zusammen mit Lewandowski die drei Finalisten um den Preis bilden.