Weltfußballer-Wahl: Bayern-Torjäger Lewandowski unter Finalisten – Auch Messi und Salah in Top Drei

Torjäger Robert Lewandowski vom FC Bayern München zählt zu den drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer 2021. Das teilte der Weltverband FIFA am Freitag mit. Neben dem polnischen Nationalspieler, der die Auszeichnung im vergangenen Jahr erstmals erhalten hatte, schafften es auch Lionel Messi von Paris Saint-Germain und Liverpools Mohamed Salah in die Endauswahl. " Es gibt eine große Chance, dass Robert seinen Titel verteidigt. Ich würde auf ihn tippen, denn er ist so ein großartiger Spieler ", sagte Ex-Nationalspieler Sami Khedira im Rahmen der Bekanntgabe.

Lewandowski hatte in der vergangenen Saison mit 41 Saisontoren in der Bundesliga eine neue Bestmarke gesetzt. In der laufenden Spielzeit zeigt sich der Pole erneut in Topform. Vor dem Auftakt in die Rückrunde am Freitag führte der 33 Jahre alte Angreifer die Torschützenliste mit 19 Treffern an. Auch in der Königsklasse war der Pole schon neun Mal erfolgreich.