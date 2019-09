Weltfußballer-Wahl: Darum gewann bisher kein Deutscher außer Ex-DFB-Star Lothar Matthäus

Zuletzt war Manuel Neuer nahe dran. Vor gut fünf Jahren - der Nationaltorwart vom FC Bayern München hatte im Sommer eine überragende WM in Brasilien gespielt - gehörte der Weltmeister zu den Top-3 der Weltfußballer-Wahl in Zürich. Gegen die Superstars Cristiano Ronaldo und Lionel Messi war der damals 28-Jährige im Januar 2015 aber chancenlos - im Scheinwerferlicht der FIFA spielte der deutsche Fußball wieder einmal nur die Nebenrolle.

Deutsche werden eingeladen - gehen aber meist leer aus

Aufgrund der Vielzahl von Preisen werden deutsche Fußballer und Trainer aber trotzdem immer wieder eingeladen: in diesem Jahr Marc-André ter Stegen (Torhüter des Jahres) und Jürgen Klopp, der nach dem Sieg in der Champions League mit dem FC Liverpool bei den Trainern des Jahres favorisiert ist. In der jüngeren Vergangenheit wurden beispielsweise Neuer und Toni Kroos in die Weltelf gewählt, Jupp Heynckes und Joachim Löw als bester Coach ausgezeichnet.