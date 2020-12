Lewandowski, Messi und Ronaldo: FIFA gibt Finalisten für Weltfußballer-Wahl bekannt

Robert Lewandowski ist der Ehrung zum besten Spieler der Welt ein weiteres Stück nähergekommen. Wie die FIFA am Freitag mitteilte, gehört der Torjäger des FC Bayern bei der Wahl für den begehrten "The-Best-Award" zu den drei Finalisten. Neben dem Stürmer schafften es eher überraschend die beiden Dauersieger Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) und Lionel Messi (FC Barcelona) auf die finale Shortlist. Ob der favorisierte Lewandowski tatsächlich die größte individuelle Auszeichnung seiner bisherigen Karriere erhält, entscheidet sich am 17. Dezember. Auf einer virtuell abgehaltenen Zeremonie des Weltverbandes wird dann der in diesem Jahr einzige Weltfußballer bekanntgegeben. Die Vergabe des vom französischen Fachblatt verliehenen Ballon d'Or fällt 2020 wegen der Corona-Pandemie aus. "Wir alle im Verein hoffen, dass Robert Lewandowski Weltfußballer wird, weil er es auch verdient hat", sagte Bayern-Trainer Hansi Flick am Freitag.

