"Ein unglaubliches Gefühl": So reagiert Bayern-Star Lewandowski auf die Weltfußballer-Auszeichnung

Robert Lewandowski ist am Ziel seiner Träume angekommen: Der Pole wurde am Donnerstagabend erstmals als FIFA-Weltfußballer ausgezeichnet . Der Präsident des Weltverbands, Gianni Infantino, war persönlich nach München angereist, um dem Stürmer die Trophäe in einer Live-Sendung zu überreichen. Und Lewandowski zeigte sich sichtlich gerührt: "Ich muss ehrlich sagen: Das ist ein großer Tag für mich und auch für meine Mitspieler" , sagte der Ausnahme-Angreifer im Gespräch mit Infantino. "Es ist ein unglaubliches Gefühl." Auf einer anschließenden Pressekonferenz ergänzte er: "Ich bin sehr, sehr stolz und sehr, sehr zufrieden."

Der Torschützenkönig der vergangenen Bundesliga-, Champions-League- und DFB-Pokal-Saison verwies letztlich die beiden dominierenden Fußballer des vergangenen Jahrzehnts auf die Plätze: Cristiano Ronaldo und Lionel Messi . Aus diesem Fakt zog Lewandowski auch besonderen Stolz: "Wenn du so einen Preis gewinnst in einer Ära mit Ronaldo und Messi – das bedeutet viel für mich" , stellte Lewandowski klar und freute sich auch den Preis als Bayern-Spieler bekommen zu haben: "Nach so vielen Jahren einen Preis als Bayern-Spieler zu bekommen ist etwas Besonderes. Ich hoffe, dass wir eine Ära prägen können."

Der Bayern-Star hatte mit dem deutschen Rekordmeister in der abgelaufenen Saison fünf Titel gewonnen: Das Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League sowie den deutschen und den europäischen Supercup. In 48 Pflichtspielen erzielte er dabei 55 Tore – eine unglaubliche Quote. Auch in dieser Saison führt er die Torschützenliste in der Bundesliga wieder mit 15 Treffern aus elf Spielen an. Allerdings betonte Lewandowski am Donnerstag, dass auch seine Kollegen Anteil an den Lorbeeren für seine Leistungen verdienten: "Ich muss einfach Danke sagen: Dieser Preis gehört auch meinen Mitspielern, Trainern und dem Staff bei Bayern München und bei der Nationalmannschaft."